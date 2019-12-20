Террорист, задержанный контрразведкой СБУ за попытку подрыва железнодорожных путей на Харьковщине, получил 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В декабре 2018 года контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили диверсионный акт на объекте транспортной инфраструктуры Харьковщины. Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем спецслужб РФ.

Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, по которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.

Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя - жителя Луганской области, который ранее принимал участие в войне России против Украины. Он был завербован представителями "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области. Впоследствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему было обещано материальное вознаграждение представителями террористической организации "МГБ ЛНР".









Смотрите также: Террористы "ЛДНР" пытались завербовать в "казачий полк" студента-сироту с Луганщины, - СБУ. ФОТО

Также задокументировано, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемое "МГБ ЛНР". Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.