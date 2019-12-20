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20.12.19 16:22

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных. ФОТО

За эти средства закупили современный ангиограф и мобильные рентгенаппараты для 4 реанимационных отделений и клиники травматологии.

Презентация оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

"Старый аппарат (ангиограф. – Ред.) был адаптирован только для кардиологических пациентов для выполнения оперативных вмешательств на сердце. Новый дает возможность выполнять операции на всех сосудистых бассейнах: головного мозга, на сердце, периферических артериях и нижних конечностей", - пояснил начальник отделения кардиоваскулярной хирургии полковник медицинской службы Игорь Гангал.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 01Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 02

Новые мобильные рентгенаппараты необходимы, когда рентген нужно сделать пациенту, которого не желательно транспортировать. С их помощью снимки можно делать прямо в палате.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 03

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен отметила, что лично гордится тем, что ее страна может сделать вклад в лечение защитников Украины.

"Немецкая сторона и в дальнейшем будет оказывать помощь, чтобы ваши ранены военнослужащие получали качественное лечение. Мне также приятно, что, реформируясь, военная медицина Украины приняла за основу немецкую модель", - сказала она.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 04

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