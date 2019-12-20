Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады. ФОТОрепортаж

С утра перед парламентариями выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук.
Боднар сообщил, что ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе. Также он заверил, что о возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет.
Также замминистра озвучил позицию МИД по заявлению Путина: "В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал?".
Вместе с тем, он выразил надежду, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными: "Нет никакой "зрады". Работа ведется".
Тем временем, мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд: "Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома".
Далее Рада приняла закон о трансплантации, законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР, урегулировала получение статуса УБД военнослужащими Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ, а также одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 20 декабря.
Глава Минфина Оксана Маркарова выступает с трибуны Рады.
Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в веселом настроении.
Александр Ткаченко (СН) демонстрирует что-то на телефоне министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.
Николай Тищенко (СН) общается с премьером Алексеем Гончаруком.
Дмитрий Микиша (СН, слева) с коллегой.
Ирина Аллахвердиева (СН, в черной блузе и кожаной юбке).
Виктория Сюмар (ЕС), Степан Кубив (ЕС), Сергей Рахманин (Голос), Андрей Осадчук (Голос), Олег Макаров (Голос).
Тем временем, нардепы выстроились в очередь к премьеру и министрам.
"Веселый президиум": первый вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитирий Разумков.
Премьер Алексей Гончарук выступает с трибуны Рады.
Михаил Радуцкий (СН) и Богдан Яременко (СН).
Дмитирий Разумков консультируется с коллегами, в частности с Александром Качурой.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Олег Семинский (СН).
Андрей Иванчук ("Довіра") и Олесь Довгий (внефракционный).
Михаил Волынец ("Батькивщина") и Юрий Камельчук (СН).
Тем временем, Наталья Королевская (ОПЗЖ) подошла к трибуне, чтобы пообщаться с премьером Алексеем Гончаруком.
"Слуги народа".
Андрей Герус (СН) и Сергей Тарута ("Батькивщина")
Стефанчук пришел пообщаться с Гончаруком.
"Слуги народа": Юлия Яцык, Евгений Шевченко, Игорь Марчук.
Фракция ЕС вышла к трибуне Рады: Владимир Арьев делает заявление относительно обысков в редакции "Думская TV".
Елена Мошенец (СН) делает новогоднее фото на фоне елки.
Сергей Шахов ("Довіра") общается с коллегами из СН, возможно, обсуждают вчерашнюю переписку Шахова "Потураев - п#дор".
Даниил Гетманцев (СН, в очках) с коллегами.
Бордовый тренд в Раде.
Смеющиеся Святослав Вакарчук (Голос) и Рустем Умеров (Голос).
Фото: Цензор.НЕТ