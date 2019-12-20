Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГКИС разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов.

Среди найденного: более 100 литров водки, 83 колоды игральных карт, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона, 30 зарядных устройств для телефонов, 2 игровых приставки, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, ключи от камерных дверей, устройства для осуществления переброса запрещенных предметов, дрожжи и закваска для самогоноварения, фишки для покера, колюще-режущий и рабочий инструмент, наркотические средства и устройства для их употребления.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.

Обыскные мероприятия в учреждении продолжаются.

Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

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