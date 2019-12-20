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20.12.19 17:08

Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Владимир Галантерник, которого в СМИ называют "смотрящим" за Одессой, отметил свое 50-летие в элитном отеле Лондона под песни Земфиры и "Мумий Тролля".

Об этом пишет журналистка Кристина Бердинских, информирует Цензор.НЕТ.

"Найти фотографии Галантерника - большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм", - отмечает она.

Бердинских сообщает, что на мероприятии для Галантерника пели артисты из РФ "Мумий Тролль" и Земфира, а также что среди гостей было много подруг жены виновника вечеринки Натальи Зинько: "Например, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и Лиза Наумова, супруга Игоря Фрумана, фигуранта скандала об импичменте Трампа".

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Проходило событие, по словам журналистки, в Mandarin Oriental Hyde Park London: "Это безумно дорогой отель, номера в котором стоят от 600 до 5 тыс. фунтов стерлингов".

"Вот так отгулял свое 50-летие бывший одесский ФОП Галантерник. Согласно регистрационным документом, ФОП Галантерник закрыл всего пару лет назад. А в его официальной собственности была лишь однокомнатная квартира в Одессе, которую он тоже продал", - резюмирует Бердинских.

Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 01
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 02
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 03
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 04
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 05
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 06

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Напомним, Владимира Галантерника за свое влияние в Одессе часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой. 13 марта одесский проукраинский активист Михаил Кузаконь, который передал руководителям ГПУ, СБУ, МВД и Национальной полиции сообщения о преступлениях ОПГ Галантерника, в частности о нападениях и покушения на украинских активистов, заявил, что пророссийская организованная преступная группировка Владимира Галантерника готовит в Одессе новую "русскую весну" и фактически создала "Одесскую уголовную республику".

Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 07

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