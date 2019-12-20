"Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год. ФОТО

Фото календаря опубликовано на странице столичного управления ГСЧС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, выражаем благодарность нашим поклонникам, которые подхватили нашу идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам"... Однако основные слова благодарности предназначаются нашим пожарным-спасателям! Вы - наши герои", - говорится в сообщении.

На каждый месяц года в календаре сделали черно-белые фотографии со спасателями за работой и отдыхом. На одной из фотографий есть и женщина-пожежниця.

Автор снимков – фотограф Александр Цыбульский.

В комментариях к записи представители ГСЧС отметили, что из-за ограниченного тиража календарь нельзя будет купить, и пообещали провести несколько розыгрышей.

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Традиции печатать календари со своими фото положили начало пожарные из Австралии. Календари с их портретами выпускают с 1993 года, полученные средства тратят на благотворительность. Следом за ними идею подхватили пожарные из Германии и Франции.



























