Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Люди держат в руках плакаты "Нет оккупации, ни аншлюсу", цитату Лукашенко "На хрена нам такая интеграция", "Молодежь за независимость", "Давайте договоримся так: мы здесь, а вы там", "Никаких союзов с имперской Россией".

Поэт, кандидат на пост президента в 2010 году Владимир Некляев в интервью телеканалу "Белсат" заявил: "Халявный газ и нефть - это то, что интересует Лукашенко. Но Путин ясно сказал, что без создания наднациональных органов халявных нефти и газа не будет. Поэтому люди и вышли, понимая, что угроза остается при этой предательской и подлой позиции власти".

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Люди, которые вышли на акцию, заявили, что среди их друзей, коллег и родственников нет сторонников интеграции. "Я хочу, если аншлюс, уехать. Не хотелось бы, а придется", - сказал один из митингующих. Другой - заявил, что в случае аншлюса присоединится к "партизанскому движению".

Днем 20 декабря должен был состояться и митинг за интеграцию с Россией, выйти на который призывали организаторы пророссийской акции "Бессмертный полк". Но на акцию в центре Минска на Октябрьской площади никто не пришел.

20 декабря по результатам переговоров в российском Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.

В чем суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся снова.

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Содержание документов, которые собираются подписывать Путин и Лукашенко, в том числе и тех, которые уже согласованы, неизвестно. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве вплоть до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями. На пресс-конференции 19 декабря Путин сказал, что Россия не готова дотировать экономику Беларуси в полном объеме, а условием льготной цены на газ должно быть создание наднациональных органов в сфере экономики.

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