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20.12.19 21:24

"Исконно русские" земли, страницы истории, "железобетонная" неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Исконно русские земли

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Нужно у папы спросить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Зробили їх разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Читайте на "Цензор.НЕТ": В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Страницы истории

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Что это такое?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Результат "стабильности"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унизил Путина и ФСБ ценой своей жизни

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Немного о рейтингах

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Диалог

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Спецоперация

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Крик души

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Словами классика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Исконно русские земли, страницы истории, железобетонная неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Импичмент!

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