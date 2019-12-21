"6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары": ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ в Facebook.

Так, в ГПУ рассказали о 7 фактах из истории о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по версии следствия.

Факт первый. В 2017 году начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины подписал с ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" соглашение о передаче имущественных прав на технические условия на бронежилеты "Корсар М3" Министерству (т.е. Министерство имело возможность менять технические условия под конкретные потребности армии). Уже в 2018 году на устное указание одного из заместителей Министра обороны без изучения потребностей армии решили закупить 20 тыс. бронежилетов для нужд ВСУ по упрощенной процедуре. Технические условия на бронежилеты были с 2003 года и предусматривали баллистическую защиту для ведения боевых действий в условиях теплой бездождевой погоды, использование этих бронежилетов в условиях дождливой погоды не предусматривалось.

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Факт второй. Однако при заказе в тендерной документации и договоре с поставщиком подозреваемые отметили бронежилеты модели с измененным названием "Корсар м3с", которые вообще не испытывали и которые не стояли на вооружении в ВСУ. При поставке бронежилетов должностные лица приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили Министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах. О недостатках поставленного защитного снаряжения 23 апреля 2019 года начальник отдела говорит своему руководителю - начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны. Также они говорят, что публикации в СМИ и сети Интернет (в том числе сообщение Александра Довгого) с критикой поставленных бронежилетов правдивы. То есть подозреваемые осведомлены, что речь идет именно об этих бронежилетах и их недостатках.

Факт третий. Чиновники Министерства обороны Украины решили негласно испытать бронежилеты "Корсар 3мс", когда информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться. Это испытание неофициально провели 24 апреля 2019 года в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и обнаружили, что при дождевании бронежилеты пробиваются.

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Факт четвертый. Подозреваемые лица за день до пресс-конференции, 23 апреля 2019 года, обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о том, что бронежилеты некачественные. На данный момент для нужд ВСУ уже было принято 4 тыс. бронежилетов "Корсар м3с" и подозреваемые осознавали недостатки бронежилетов и опасность их использования военными.

Факт пятый. 7 июня 2019 года основатель ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" пришел поздравить подозреваемого начальника главного управления с присвоением очередного воинского звания генерал-майора. Касаясь проблемы бронежилетов, он отмечает, что обработает остальные бронежилеты, которые осталось поставить, водоотталкивающим раствором. Это свидетельствует, что он знал о недостатках бронежилетов и попытке исправить ситуацию. Это вероятно и было сделано, поскольку бронежилеты из оставшихся партий при исследовании с методом дождевания не пробивались, однако при их последующем замачивании в воде на непродолжительное время во время испытаний создавались сквозные прохождения. На данный момент в ВСУ было уже поставлено 9 тыс. бронежилетов.

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Факт шестой. Судебная баллистическая экспертиза от 30 октября 2019 года установила, что при дождевании поставленные бронежилеты "Корсар м3с" (11 тыс. штук) не выдерживают заявленной баллистической стойкости бронежилета 4 класса и правоохранительные органы приняли решение о задержании и сообщении о подозрениях причастным к этой закупке.

Факт седьмой. 5 ноября 2019 года сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины в бездеятельности военной власти, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а через две недели сообщили о подозрении в совершении мошенничества основателю ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". Продолжаются следственные действия.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.