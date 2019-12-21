Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод. ФОТОрепортаж

Об этом пишут активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что перед заседанием Павловский подал в Верховный суд просьбу изменить подсудность и перенести судебное разбирательство из Одессы в Херсон. В результате сегодня Верховный суд отказался переносить рассмотрение его дела. При этом самого Павловского на заседании Верховного суда не было.

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О неявке Павловского и решении суда активисты своевременно сообщили прокурорам в Одессе и их руководителям в Киеве до начала заседания в Одессе.

"Из последующих событий стало очевидно, что план сорвать одесское заседание защита Павловского согласовала с прокурорами. В суде Одессы адвокат Павловского Болдин предсказуемо попросил о переносе заседания - якобы из-за того, что Верховный суд рассматривает ходатайство об изменении подсудности. Хотя прокурор Шарнин уже был уведомлен и о решении Верховного суда, и о том, что его заседание уже завершилось, и о том, что Павловского там не было, он не возразил адвокату", - пишут активисты.

При этом он не указал, что представление подобных ходатайств в Верховный суд и их рассмотрение не является уважительной причиной неявки обвиняемого, отметили активисты.

Шарнин также не сообщил одесскому суду, что Павловского в Верховном суде не было и что суд отказал в переносе рассмотрения его дела.

Прокурор просто согласился с адвокатами Павловского и тоже просил в очередной раз перенести заседание, пишут активисты.

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"Все это пришлось сообщать суду адвокату отца Кати - Ольге Веретильник. После предоставленной ею информации суд напомнил прокурору, что он может заявить принудительный привод для Павловского, который постоянно не является в суд. Даже после такого прямого предложения от судьи, прокурор не заявил просьбу о приводе", - говорится в сообшении.









Фото - Володимир Рисенко





