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21.12.19 12:32

Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию. ИНФОГРАФИКА

На совещании по вопросам изменения акцизного налога на моторные топлива поднимался вопрос повышения акциза на сжиженный газ и понижения акциза на бензин. Данный шаг поможет поддержать отечественного производителя бензина и снизить зависимость от российского импорта автогаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих материалах.

Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 01
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 02
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 03
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 04
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 05
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 06
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 07
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 08
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 09

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Также следует отметить, что данная инициатива продвигалась нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк в виде поправки №36 к законопроекту №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.

Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.

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