Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
21.12.19 14:53

ГБР арестовало элитный автопарк Микитася. ФОТО

По результатам обыска у экс-нардепа и бывшего президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на 6 его элитных автомобилей наложен арест.

Решение об аресте принял Печерский райсуд столицы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что обыск у Микитася состоялся 11 декабря. В отношении экс-нардепа расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму выше 200 млн гривен.

"По предварительной информации: в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получении в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва", - добавили в ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен (обновлено)

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 01
ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 02
ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 03
ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 04
ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100