ГБР обнаружило в раздевалках спортклуба "5 элемент" скрытые видеокамеры. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "5 элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - сказано в сообщении.

"Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - добавили в ГБР.

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По факту обнаружения камер зарегистрировали уголовное производство. Расследование начали по ч.1 ст.359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Наказание по ней может составлять от штрафа в 3400 гривен до лишения свободы на срок до 4 лет.

Обыски в спортивном клубе "5 элемент" прошли в пятницу, 20 декабря. Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% – фонду Олега Гладковского.





