Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня утром со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", - сказано в сообщении.

Повреждены 2 дома местных жительниц. В зданиях выбиты стекла, частично разрушены дымоход и крыша.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован", - добавили в полиции.

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