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21.12.19 16:35

Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома. ФОТО

Члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" вели огонь из миномета калибром 82 мм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня утром со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", - сказано в сообщении.

Повреждены 2 дома местных жительниц. В зданиях выбиты стекла, частично разрушены дымоход и крыша.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован", - добавили в полиции.

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Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 01
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 02
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 03
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 04

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