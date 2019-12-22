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22.12.19 09:30

Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах. ФОТОрепортаж

Контрабандисты пытались переправить из РФ в Украину почти 700 кг красной икры.

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Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пограничники задержали возле Борисовки Харьковской области трех мужчин без документов, а неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревяных поддонов, который был сооружен, вероятно, для незаконного перемещения товаров.

"Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры. Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составил 660 кг", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных граждан Украины, проживающих в приграничных районах, пограничники составили админпротоколы.

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Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах 01
Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах 02

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