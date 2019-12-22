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22.12.19 09:48

СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки.

Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, злоумышленники требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.

Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс.

Во время обысков по месту проживания и работы мужчин сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По данным "Думской", временно исполняющим обязанности председателя Затоковского поссовета является Вячеслав Бокий. Задержанным депутатом поселкового совета является Эдуард Кушнир.

СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю 01
СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю 02
СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю 03
СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю 04
СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю 05

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