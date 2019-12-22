Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили Управления коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Настаиваю на быстром и оперативном реагировании на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача обеспечить законность этих выборов", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на видеоселекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.





Он отметил, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7:00 избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

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"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификацией избирательных документов - 4 факта. По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.



