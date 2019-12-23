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23.12.19 00:05

Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция. ФОТО

Рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту в Днепре ходит полуобнаженный человек.

Экипаж поехал в район вызова и нашел мужчину, который следовал по улицам только в нижнем белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

"Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника. Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", - говорится в сообщении.

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В полиции призывают отдыхать ответственно.

Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция 01
Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция 02

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