Чиновники регионального филиала газопромышленного управления на Полтавщине присваивали излишки горючего, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавщины, к "теневой схеме" присвоения излишков горючего были привлечены руководители и работники газопромышленной отрасли. Незаконную "цепь" действий прекратили следователи Главного управления полиции совместно с управлением стратегических расследований Полтавщины, под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона.

На объектах филиала и в местах сбыта горюче-смазочных материалов провели ряд санкционированных обысков.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершении по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, проводятся следственные действия.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





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