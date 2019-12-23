Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"С момента получения информации от Южного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации о нападении заключенного, который причинил телесные повреждения психологу и пытался дестабилизировать оперативную обстановку и режим в "Кропивницком следственном изоляторе №14", региональным представителем Офиса омбудсмена была осуществлена оперативная проверка соблюдения прав заключенных в условиях введения особого режима", - написала она.

Так, по словам Денисовой, с 6:00 18 декабря 2019 в течение следующих 30 суток в указанном пенитенциарном учреждении введен особый режим. Для стабилизации ситуации, работники межрегионального управления провели в учреждении общие обыски помещений "Кропивницкого СИЗО №14" во время которых изъято значительное количество запрещенных орудий и предметов. Также группой быстрого реагирования были применены специальные средства, в том числе для отстрела резиновыми пулями.

Установлено, что специальные средства применили к 25 заключенным.

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"Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждый заключенный осмотрен медицинским работником и оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения", - сообщила она.

По состоянию на 9:00 20 декабря в Кропивницком СИЗО обнаружен умерший заключенный. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре трупа следственно-оперативной группой не выявлено.

22 декабря представители Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах лишения свободы Александром Гатиятуллиным осуществлен повторный мониторинговый визит в указанном пенитенциарном учреждении.

"Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних", - отметила Денисова.

В настоящее время уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

На сегодняшний день работа на территории СИЗО продолжается - будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызван начальника филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также будет проверена медицинская документация.

"Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины способствует работникам Офиса омбудсмена в осуществлении мониторинга соблюдения прав заключенных и стабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении", - добавила она.



Фото: Денисова/Facebook

Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.