Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Об этом пишет Der Standart, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Варниг имел кодовое имя "Артур" и доставлял информацию о западногерманских компаниях.

Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

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Позже Варниг работал в Дрезднер Банке, который в 1991 году открыл свое отделение в Санкт-Петербурге. В это же время в городе работал будущий президент России Владимир Путин.

Двое бывших агентов легко нашли общий язык и подружились. Маттиас Варниг часто помогал Путину и в частных вопросах.

Варниг (в синем галстуке) ожидает встречи с Путиным в Петербурге, 2014 год

В 2006 году Варниг возглавил "Северный поток". В 2012 году российский президент наградил его "Орденом почета". Варниг в настоящее время является членом наблюдательных советов ряда российских компаний, среди которых "Транснефть", "Роснефть" и "ВТБ-банк".

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