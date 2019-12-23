По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер "ЛНР" получил 9 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

СБУ задержала злоумышленника в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах.

"Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником квазиобразования с позывным Мордвин. В то время он командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР". Также в составе 2 армейского корпуса так называемой народной милиции "ЛНР" боевик воевал против украинских военнослужащих в Дебальцево.

Тогда же Мордвин был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой "ЛНР" - гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной Хулиган и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной Одесса", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, после задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

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Сейчас террорист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 9 годам лишения свободы.





Фото: СБУ/Facebook