Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
23.12.19 13:56

Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве утром 23 декабря на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко грузовик Renault с зерном протаранил легковушку, а затем снес все на своем пути, въехав на стоянку АЗС.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем.

"На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai как раз остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура, и он успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, серьезно пострадавших, предварительно, нет.

Читайте также: За выходные в Киеве произошло 248 ДТП, - патрульная полиция

Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 01
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 02
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 03
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 04
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 05
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 06
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 07
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 08
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 09
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 10

Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 11

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100