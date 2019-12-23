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23.12.19 16:22

На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж

Мина, изъятая у сержанта ССО Андрея Антоненко в ходе обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, также может содержать отпечатки других военнослужащих ССО, в частности, спикера ведомства Алексея Никифорова, так как он также принимал участие в ее обезвреживании.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Спикер Сил специальных операций, Алексей Никифоров, заявил в суде о готовности взять подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на поруки.

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Вместе с тем, он отметил, что на найденной у Антоненко мине, скорее всего, есть и его отпечатки пальцев.

"Это мина, которую мы деактивировали и выкладывали в соцсетях", - акцентировал Никифоров.

Суд ушел совещательную комнату для принятия решения по апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко.

На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 01
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 02
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 03
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 04
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 05
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 06
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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