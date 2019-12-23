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23.12.19 20:54

60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на "Барабашово" и складах Харькова. ФОТОрепортаж

В Харькове разоблачили контрабандную схему, изъяли 60 тонн товаров и валюты на 2 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В г. Харьков отдельными лицами организована схема доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой "серой схеме" с уклонением от уплаты налогов", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Часть товаров реализовывалась на украинских площадках, часть возвращалась в Россию в обход таможенного контроля.

На территории ТЦ "Барабашово", в офисах, жилых и складских помещениях Харькова прошел ряд обысков.

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"Правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 млн гривен, "черную" бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых около 2 миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела", - сказано в сообщении.

60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 01
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 02
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 03
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 04

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