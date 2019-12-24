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24.12.19 12:46

Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Во вторник утром в Харькове начальник уголовного розыска Немышлянского райотдела полиции получил тяжелое ножевое ранение при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Происшествие произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова. Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии "102". На место срочно отправилось руководство Немышлянская отдела полиции и следственно-оперативная группа. В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее", - рассказали в полиции.

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Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция 01

"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил правонарушителю закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на него, но тот успел ударить его ножом", - добавили в ведомстве

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализированы в больницу, сейчас его оперируют медики. Глава областного главка посетил раненого полицейского, проконтролировал, чтобы он был обеспечен всеми необходимыми лекарствами для скорейшего выздоровления.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция 02

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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