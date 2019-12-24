Убийство Шеремета: Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек, суд разрешил ей сидеть рядом с адвокатом. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, и она села рядом с адвокатом Владом Добошом - на время объяснений по делу.

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Также защитник Кузьменко сообщил, что взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек.

Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.