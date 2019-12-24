Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.12.19 17:06

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225. ФОТО

В Украину сегодня, 24 декабря, из Франции прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после проведения необходимых процедур вертолет передадут в распоряжение Нацгвардии.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 01

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Нацгвардии совместно с французским специалистом.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 02

В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 03

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже передали ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году Украина получит еще 10 французских вертолетов, - МВД. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100