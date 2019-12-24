Руководители стратегического предприятия на Житомирщине распродавали имущество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько руководителей и должностных лиц госпредприятия в сговоре с менеджерами частной структуры организовали незаконное "списание" части оборудования завода. Менеджмент предприятия обеспечивал противоправное разукомплектование и систематически вывозил с территории завода имущество, в частности, электрооборудование, которое находится на его балансе. Реализовывали оборудование фигуранты дела путем заключения фиктивных договоров местным частным фирмам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие действия злоумышленников нанесли государственным интересам материальный ущерб в особо крупных размерах. Реальная сумма ущерба будет установлена в ходе назначенных экспертиз.

"Во время обысков на территории завода и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, носители информации, черновые записи и печати, которые будут использованы в качестве доказательств во время досудебного следствия", - добавляют в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в сделке, и установления их возможных сообщников.

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