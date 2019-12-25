Полицейский на Харьковщине продавал служебную информацию в РФ, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

В частности, злоумышленник сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме "Риск" ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "Армор" и других. Так, 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 полицейский получил деньги за свои "услуги" на общую сумму 16 350 грн.

Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.

24 декабря 2019 задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 грн, после чего был задержан.

Сейчас прокуроры и следователи проводят обыски и другие неотложные следственные действия, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению.

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