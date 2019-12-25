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25.12.19 12:27

Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги. ФОТО

В ночь на среду, 25 декабря, неизвестные подорвали банкомат, расположенный в помещении "Ощадбанка" на первом этаже 5-этажного дома на ул.Академика Волкова в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и похитили из него деньги 01

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