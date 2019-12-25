Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Танк, о котором идет речь, модели Т-72Б1. Впервые он зафиксирован на видео 22 августа 2014 года. Тогда террористы опубликовали в YouTube видео с названием "Бои в Зеленом и Грабском под Иловайском. Подразделение командира донецкого ополчения Сени".

На видео к наемникам РФ на подмогу приехало 2 танка модели Т-72Б1.

На первом танке модели Т-72Б1 видно номер "37" на правой стороне башни, на левой стороне красной краской добавили номер "13", на защитном экране - номер "225" и белый знак незаконного вооруженного формирования "Оплот".

В конце видео видно уничтоженную БМП-2. Наемники РФ говорят на камеру о зачистке села от украинцев.

Данная БМП-2 принадлежала украинским военным и была потеряна 20-го августа в селе Грабское. Это свидетельствует о том, что российские танки из колонны, перевозившей военную технику к границе, уже 20-го августа воюют против украинцев в районе Иловайска.

Далее данный танк "37-й" отправят в район Донецка.

24 августа боевики начинают штурм украинских блокпостов в районе села Сигнальное и поселка Еленовка.

Сигнальное атаковали 4 танка боевиков с пехотой, на защите блокпоста из танков стоял всего один танк Т-64БВ командира Николая Тишика, наводчика-оператора Андрея Мудрыка и водителя-механика Александра Пугача из 51-ой отдельной механизированной бригады (ныне 14-я ОМБр).

Российские вооруженные формирования имели преимущество в технике над украинцами, но первым же выстрелом украинский танк уничтожает танк боевиков.

Благодаря героическим действиям украинцев террористы начинают разбегаться, пехота и командир убегают с поля боя и бросают на дороге даже машину командира, а два последних танка Т-72, отступая, заехали в болото и там застряли, экипаж их бросил.

Командир второго танка боевиков детально описал бегство своих товарищей, описал свои впечатления от увиденного уничтоженного украинцами танка и описал то, как два последних танка Т-72 застряли в болоте.

После боя украинские солдаты решили осмотреть брошенные в болоте танки.

Они обнаружили, что один из танков - модели Т-72Б 1989 года с динамической защитой контакт-5. Эта модель 1989 года не стоит на вооружении Украины. Таким образом, танк мог оказаться на Донбассе только из России.

Украинским солдатам не удалось вытащить танк из болота, и его пришлось сжечь.

Второй танк получилось достать из болота. Выяснилось, что это тот самый танк модели Т-72Б1, который российские военные перевозили к украинской границе и который воевал с украинцами под Иловайском, танк с номером "37" на правой стороне башни, на левой стороне - красный номер "13" и на защитном экране - номер "225".

Танк оказался полностью в рабочем состояние. Украинские танкисты даже удивились тому, в каком хорошем состоянии он находится в отличие от украинских танков, которые нуждались в ремонте. Внутри танка обнаружили оружие и советский флаг. Его, как и знак "Оплота", украинские танкисты оставили себе.

Далее танк передают в 20-й батальон территориальной обороны "Днепропетровск". Там его перекрасят и нанесут надпись "Днепр" с номером "20-1".







Лето 2015 год. Краска чуть стерлась, но на блоках динамической защиты еще видны буквы от слова "Днепр".

3-го декабря 2015 года СБУ проведет детальную видеофиксацию двух трофейных российских танков модели Т-72Б1 (этот танк на видео с 2 мин 13 сек.).

Теперь российский танк стоит в строю Украинской армии.