"Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В центре города собрались представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора", общественной организации "Традиции и порядок".

Активисты держат в руках плакаты с надписями "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем", "Не предайте погибших героев".

"Во-первых, преступники и террористы должны быть наказаны здесь. Это граждане Украины и они должны быть наказаны украинским судом. Зачем мы отдаем своих граждан России? Во-вторых, когда мы проводим такие обмены, как с Цемахом, мы таким образом как бы снимаем ответственность с России за агрессию", - рассказал участник акции Дмитрий Шевчук.

За порядком во время мероприятия следят около полусотни полицейских.

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Ранее активист Руслан Горовый сообщил, что обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека, могут выдать в РФ в рамках обмена.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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