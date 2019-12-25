Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Деньги вымогали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны.

Среди участников схемы - заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическоу вымогательству и получению неправомерных выгод.

Они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам. Затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы.

По инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием провести проверки соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

Таким образом созданы условия для получения неправомерных выгод субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.

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