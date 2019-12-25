За сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей на Киевщине, всех вернули домой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Всех несовершеннолетних беглецов оперативно разыскали работники ювенальной превенции, провели с ними соответствующие профилактические беседы и доставили домой.

В подавляющем большинстве случаев дети бежали из дома к друзьям.

К счастью за время "отсутствия" разыскиваемых, никаких противоправных действий в отношении них не было совершено.

К некоторым родителям полиция применит меру административного наказания за ненадлежащее воспитание детей.

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