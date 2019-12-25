В Припяти впервые с момента аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку. ФОТО

Новогоднюю елку поставили у дворца культуры "Энергетик" в центре города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. человек. Сейчас население в нем отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года примерно в 1:24 ночи в ходе проведения проектных испытаний турбогенератора №8 на энергоблоке №4. Во время испытания произошел гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока и кровля машинного зала частично обрушились. В различных помещениях и на крыше возникло более 30 пожаров.

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В результате аварии произошел огромный выброс радиации в окружающую среду.

Из сельскохозяйственного оборота пришлось вывести около 5 млн га земель. Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населенных пунктов, среди которых и город Припять. Из зон, подвергшихся загрязнению, были эвакуированы около 200 тыс. человек.







