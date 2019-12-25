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25.12.19 19:40

Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове. ФОТОрепортаж

Участники акции требовали не включать в списки на обмен троих обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека.

У здания Офиса президента собрались несколько десятков активистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В руках они держали плакаты с портретами погибших во время теракта.

Участники акции считают "аморальным" отпускать "убийц детей".

Инициатором митинга стал украинский писатель Руслан Горовой.

Фото - "Радіо Свобода"

Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 01
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 02
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 03
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 04
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 05
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 06
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 07
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 08
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 09
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 10
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 11

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, параллельно такая же акция состоялась и в Харькове.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове. ФОТОрепортаж

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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