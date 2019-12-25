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25.12.19 20:51

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством. ФОТОрепортаж

Представители Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества собираются объехать с рождественскими подарками все прифронтовые школы и детсады Луганщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Мне лично очень символично поздравлять детей Востока, ведь я сама переселенка, мои дети родились в Луганске. Сейчас я прохожу военную службу в армии и выполняю задание именно на Луганщине. Этим детям как никогда нужно любая внимание", - сказала офицер Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества Ксения Ергидзей.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 01Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 02

В качестве подарков военнослужащие привезли детям сладости, канцелярские принадлежности, учебники, книги и игрушки.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 03Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 04

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"В ближайшее время военные планируют объехать все прифронтовые школы и детские сады Луганщины, чтобы новогодне-рождественская сказка пришла в дом каждого ребенка", - отметили в штабе.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 05

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 06

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