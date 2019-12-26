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26.12.19 00:17

В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. ФОТОрепортаж

Операцию по трансплантации сердца провели в больнице районного уровня в Ковеле Волынской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Ковельское межрайонное территориальное медицинское объединение, информирует Цензор.НЕТ.

Операция состоялась 23 декабря, ее провела бригада врачей Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым. Бригаде пришлось отправиться в Ковель, потому что донорское сердце невозможно было доставить в Киев.

Пациенту, страдавшему дилатационной кардиомиопатией, пересадили сердце донора с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга. Родственники донора дали разрешение на то, чтобы изъять у него органы для пересадки.

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Помимо сердца, у донора изъяли две почки. Одну из них пересадили реципиенту тут же, в Ковеле. Операция проходила одновременно с операцией по пересадке сердца. Вторую почку доставили на самолете в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве и там пересадили реципиенту.

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