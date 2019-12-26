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26.12.19 09:14

В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта. ФОТОрепортаж

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта. Алкоголь полицейские обнаружили во время общегосударственных профилактических мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С 25 декабря работники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов, "наливаек" и других заведений.

Так, сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции на улице Букова обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.

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Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

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Устанавливаются лица, причастные к данному факту.

В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 03
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В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 05
Фото: сайт полиции Харькова

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