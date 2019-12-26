Разоблачен механизм поставки некачественного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что несколько жителей Донетчины и Киева закупали на одном из крымских электротехнических заводов комплектующие для высоковольтных линий электропередач. Вопреки запрету импорта этой группы товаров злоумышленники незаконно ввозили электрооборудование через территорию РФ.

На одном из частных предприятий, расположенных в Донецкой области, дельцы перебивали на оборудовании маркировки, осуществляли доукомплектование оборудования из некачественных деталей. Легализовали контрафакт, подделывали сертификаты качества , выдавая его за продукцию этого же производителя.

Поставляли оборудование на объекты региональных филиалов Укрзализныци через аффилированные частные коммерческие структуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущие инвестиции в частный парк вагонов-зерновозов будут нерентабельными, – Укрзализныця

За четыре года существования нелегальной схемы злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн грн. Кроме того, по заключению профильных экспертов, незаконная деятельность могла привести к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями на объектах Укрзализныци.

Во время обысков, проведенных в офисах фирм-поставщиков на Донетчине и в Киеве, на производстве, по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли компьютерную технику, клише для изменения маркировки наименования продукции, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас на партию контрафактного товара стоимостью свыше 5 млн грн наложен арест.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, в частности, проверяется причастность должностных лиц Укрзализныци к функционированию схемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам - с разрешения правительства, - СМИ







