Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы МВД в Twitter.

"В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передало ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку!", - написал Аваков.

Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины Китайская народная республика передала украинским подразделениям ГСЧС техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, это около 318 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы.

"Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень пригодилась нашим специалистам. Сегодня у нас уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

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Отмечается, что среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Сегодня стороны подписали акт передачи техники.

"Я хотел бы поблагодарить правительство КНР и министра внутренних дел за поддержку ГСЧС. Эти 52 единицы техники очень нужны нашей службе. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы. Прошлая партия техники, которую мы получили, постоянно используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для их предупреждения. Надеюсь, что вы увидели в лице ГСЧС надежного партнера и наше сотрудничество будет укрепляться", - сказал Николай Чечеткин.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй сказал, что он завершает свою каденцию на посту посла в Украине и поэтому, передача техники замечательный последний аккорд.

"В моей дипломатической службе главная миссия - способствовать дружбе между нашими двумя государствами. Поэтому сегодняшнее мероприятие - это прекрасная возможность, чтобы поставить точку в моей деятельности в качестве посла в Украине", - сказал господин Ду Вэй.



Фото: сайт МВД

Напомним, в 2016 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, КНР передала Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним. Среди техники - автокраны, бульдозеры, экскаваторы, пикапы, дизельные генераторы и водяные насосы.