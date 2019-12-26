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26.12.19 15:12

Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

28-летний мужчина на Виннитчине конфликт с товарищами решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из Киева, там он был на заработках, и решил отпраздновать это событие.

Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался.

Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.

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Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция 01
Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция 02
Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция 03
Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция 04
Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция 05

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