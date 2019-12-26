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26.12.19 15:57

Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". ФОТОрепортаж

КБ "Южное" завершило сбор летного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Уже начаты его испытания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бюро на странице в сети Facebook.

Кроме того, бюро продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения "Микросат-М". В 2020 году планируется завершить сбор и начать его испытания.

"В 2019 году изготовлена и испытана исследовательская конструкция двигательной установки и габаритно-динамический макет спутника GS-1 формата CubeSat. Уже проведены функциональные испытания транспортно-пускового контейнера. Также проведен первый этап огневых испытаний исследовательской двигательной установки малой тяги на "зеленом" монопаливи", - говорится в сообщении.

В следующем году КБ "Южное" планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата "Сич-2М" для оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения, который обеспечит Украину собственными высококачественными цифровыми снимками заданных участков земной поверхности в панхроматическом, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.

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Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 01
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 02
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 03
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 04
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 05
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 06

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