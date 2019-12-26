Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту амфетамина в особо крупных размерах. Основное производство дельцы оборудовали по месту жительства одного из них. "Филиалы" действовали в арендованных помещениях в Черновцах и области. Для конспирации злоумышленники периодически перевозили "цеха" в другие места.

Осенью правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий из наркосети, которые были размещены в одном из сел на Буковине и в областном центре.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски по месту расположения третьей подпольной лаборатории в областном центре, а также по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли из гаражного помещения психотропные вещества, оборудование для их изготовления, прекурсоры, компьютерную технику и черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении.

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