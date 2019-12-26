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26.12.19 17:30

Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице. ФОТОрепортаж

Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана – прямо в палатки под открытым небом.

Об этом сообщает 048.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - говорят волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу. Мы отлично помним 2016-й год, когда штаб ВМС ВСУ собирались отправить в Николаев, в котором нет выхода в море, а только река Южный Буг. Тогда с помощью волонтеров командование ВМС отбилось от этого неправомерного решения. Сейчас похожая ситуация. Штаб Южного оперативного командования "Пивдень" сухопутных войск выживает моряков из старого здания на Пироговской. А ремонт в предполагаемом "новом" здании - не то, что не закончен, он медленно идет - деньги Минобороны на него заходят на квартирно-эксплуатационное управление Одесской области, которое также подчиняется сухопутным войскам. Отсюда - конфликт интересов. Сухопутчики не любят моряков".

Штаб ВМСУ должен переехать на 6-ю станцию Большого Фонтана – в старые корпуса артучилища, которые долгое время были заброшены - их намеренно банкротили, чтобы за бесценок передать под высотное строительство. Сейчас квартал от 5,5 до 6 станции Большого Фонтана представляет собой большей частью руины, которые ВМС пытаются привести в порядок. Но ремонт идет, действительно, медленно. И вот сегодня за корпусом предполагаемого "нового штаба" разбит палаточный городок - моряки обустраивают и убирают территорию, пилят дрова и занимаются размещением военной техники.

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Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 01
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 02
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 03
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 04
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 05
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 06
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 07

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