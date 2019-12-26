Воина 93-й ОМБ Германа Соловьева похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр в Фейсбуке

Герман Соловьев, 1994 года рождения, уроженец Каменского, солдат, механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 декабря в результате смертельного пулевого ранения, полученн во время боя с наемниками РФ в зоне проведения Операции объединенных сил.

"Сегодня холодноярцы, родители, друзья и все небезразличные жители Каменского прощались с нашим погибшим воином Германом Соловьевым псевдо "Маяк"...

Трудно, еще что-то добавить но раз хотим подчеркнуть: пока кто-то активно устает от войны лежа на теплых диванах, украинские воины платят своими жизнями, чтобы у вас была такая возможность.

Мы злы, опечалены и желаем мести.

Ты навсегда останешься в наших рядах, друг Маяк и твоя смерть не будет напрасной ...

Героям слава! Смерть врагам! ", - отмечается в сообщении.

Похоронили Германа Соловьева на Аллее Славы военного кладбища Каменского. У него остались родители.

Герман Соловьев стал 50-м уроженцем Каменского, который погиб на российско-украинской войне.

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