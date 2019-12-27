Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам.

Правоохранители задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тыс. грн. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения "откатов" руководителями ряда медицинских учреждений региона.

В рамках уголовного производства, директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.

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