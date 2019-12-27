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27.12.19 10:19

10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован. ФОТОрепортаж

В четверг, 26 декабря, неизвестные напали на 22-летнего водителя службы такси Uber. Несколько парней вытащили его из машины и избили. Кроме этого, они украли у него мобильный телефон и деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 23:30 на улице Магдебургского права.

Также злоумышленники порезали шины автомобиля и ударили ногами по кузову, оставив на нем вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке.

10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 01

Как рассказал коллега пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением. Те отреагировали неадекватно: они вытащили его из салона и стали избивать. По предварительной информации, у парня травмирована голова. Медики подозревают, что у пострадавшего может быть сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице, врачи оказывают ему помощь.

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10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 02

На место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили свидетелей и в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 03
10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 04
10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 05
Фото: Информатор

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