Двое мужчин отравились суррогатным алкоголем на Киевщине, один из них умер, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение от врача о том, что в карете скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия 45-летнему мужчине, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Полицейские установили, что накануне вечером за работу с наемными работниками хозяин расплатился деньгами. После чего один из них приобрел алкоголь у пенсионерки, проживающей в селе Поправка.

Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого рабочего, 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства 71-летней пенсионерки, где обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью.

Изъятые вещественные доказательства упакованы в специальный пакет и направлены на экспертизу.

Тело умершего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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